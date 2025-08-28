Analisi Tecnica: EUR/CHF del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Giornata poco mossa per il cambio Euro / CHF, che chiude la giornata del 27 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,36% rispetto alla seduta precedente.
Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,9312. Prima resistenza a 0,9376. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,929.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)