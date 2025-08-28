Appuntamenti macroeconomici del 28 agosto 2025

(Teleborsa) - Giovedì 28/08/2025
10:00 Unione Europea
: M3, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,3%)
10:00 Italia
: Fiducia consumatori (preced. 97,2 punti)
10:00 Italia
: Fiducia imprese (preced. 93,6 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -15,5 punti; preced. -14,7 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia imprese (atteso -11 punti; preced. -10 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia economia (atteso 95,9 punti; preced. 95,8 punti)
11:00 Italia
: Fatturato industria, mensile (preced. -2,2%)
14:30 USA
: PIL, trimestrale (atteso 3%; preced. -0,5%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 231K unità; preced. 235K unità)
16:00 USA
: Vendita case in corso (preced. 72 punti)
16:00 USA
: Vendita case in corso, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,8%)
16:30 USA
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 13 Mld piedi cubi)