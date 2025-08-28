Milano 27-ago
42.349 0,00%
Nasdaq 27-ago
23.566 +0,17%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 27-ago
9.256 0,00%
Francoforte 27-ago
24.046 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 28 agosto 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 28 agosto 2025
(Teleborsa) -
Giovedì 28/08/2025
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,3%)
10:00 Italia: Fiducia consumatori (preced. 97,2 punti)
10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 93,6 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -15,5 punti; preced. -14,7 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -11 punti; preced. -10 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 95,9 punti; preced. 95,8 punti)
11:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. -2,2%)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 3%; preced. -0,5%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 231K unità; preced. 235K unità)
16:00 USA: Vendita case in corso (preced. 72 punti)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,8%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 13 Mld piedi cubi)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
