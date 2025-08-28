Aste titoli di Stato, collocati 8 miliardi di euro con rendimenti in crescita

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocatodi BTP e CCTeu nelledi titoli di Stato svolte nella giornata del 28 agosto 2025.In particolare, sono stati collocatidel, per cui la domanda ha raggiunto 4,15 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,51. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, ilo si è assestato al, ovvero 1 punto base superiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 30 luglio 2025.Inoltre, sono stati collocatidel, per cui la domanda ha superato 3,25 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,63. Ilsi è assestato al, ovvero 5 punti base sopra a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 30 luglio 2025.Sono stati anche collocatidel, per cui la domanda ha raggiunto 3,16 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,59. Ilsi è assestato al, ovvero 6 punti base sopra a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 30 luglio 2025.Infine, sono stati collocati 1,25 miliardi di euro del, per cui la domanda ha raggiunto 2,31 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,85. Ilsi è assestato al