Auto, fonti Mimit: apprezzamento per documento congiunto Acea-Clepa

(Teleborsa) - Apprezzamento
del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il documento congiunto di Acea (l’associazione dei costruttori automobilistici europei) e Clepa (l’associazione dei fornitori della componentistica), che chiedono alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, un’urgente revisione delle regole europee sulla transizione verde nel settore dell’auto.
Lo si apprende da fonti del Mimit, che sottolineano come il documento delle associazioni rappresentative del settore rafforzi la posizione del governo italiano sulla neutralità tecnologica e sulla necessità di rivedere subito le folli regole del Green Deal
per evitare il collasso dell’industria europea. “Finalmente prevale la ragione”
, è il commento da Palazzo Piacentini alla lettera di Acea e Clepa.