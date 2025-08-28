Auto, fonti Mimit: apprezzamento per documento congiunto Acea-Clepa

(Teleborsa) -del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il documento congiunto di Acea (l’associazione dei costruttori automobilistici europei) e Clepa (l’associazione dei fornitori della componentistica), che chiedono alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, un’urgente revisione delle regole europee sulla transizione verde nel settore dell’auto.Lo si apprende da fonti del Mimit, cper evitare il collasso dell’industria europea., è il commento da Palazzo Piacentini alla lettera di Acea e Clepa.