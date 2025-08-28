Banche, Sileoni (FABI): per tassa serve accordo fra Governo e rappresentanti settore

(Teleborsa) - La tassa sui profitti delle banche?
Per la FABI, "nulla
potrà essere fatto senza un accordo
tra i rappresentanti del settore bancario
e il governo
".
Lo precisa il segretario generale del sindacato, Lando Maria Sileoni
, intervistato dal quotidiano francese Les Echos, commentando le voci di una nuova tassa a carico delle banche italiane, come prelievo aggiuntivo sui buy back.
"Le banche contribuiscono già in maniera significativa
alle questioni sociali e alla lotta contro la povertà
. - ha sottolineato - Esse si assumono già le proprie responsabilità. Ad oggi, nessun rappresentante è ancora stato convocato".