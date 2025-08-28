Milano 17:35
42.447 +0,23%
Nasdaq 22:00
23.703 +0,58%
Dow Jones 22:01
45.637 +0,16%
Londra 17:35
9.217 -0,42%
Francoforte 17:35
24.040 -0,03%

Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,58%

Il Nasdaq-100 chiude la seduta a 23.703,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,58%
L'indice tecnologico di Wall Street riporta un guadagno dello 0,58% e termina a 23.703,45 punti.
Condividi
```