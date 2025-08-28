Milano 17:35
42.447 +0,23%
Nasdaq 19:22
23.675 +0,46%
Dow Jones 19:22
45.567 0,00%
Londra 17:35
9.217 -0,42%
Francoforte 17:35
24.040 -0,03%

Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,23%

Il FTSE MIB chiude la seduta a 42.447,1 punti

In breve, Finanza
Milano riporta un guadagno dello 0,23%, terminando a 42.447,1 punti.
