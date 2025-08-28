Milano 9:31
42.631 +0,67%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 9:31
9.259 +0,03%
24.160 +0,47%

Borsa: Londra, apertura +0,06%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,06%
Indice FTSE-100 +0,06% a quota 9.260,72 dopo l'apertura.
Condividi
```