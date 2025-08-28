Milano
17:12
42.443
+0,22%
Nasdaq
17:12
23.667
+0,43%
Dow Jones
17:12
45.480
-0,19%
Londra
17:12
9.212
-0,47%
Francoforte
17:12
24.049
+0,01%
Giovedì 28 Agosto 2025, ore 17.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,15%
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,15%
Il Nasdaq-100 inizia a scambiare a 23.601,35 punti
In breve
,
Finanza
28 agosto 2025 - 15.33
L'indice del listino high-tech USA allunga timidamente il passo dello 0,15%, dopo aver aperto a quota 23.601,35.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,40%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,53%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,23%
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,52%
Argomenti trattati
USA
(366)
·
Nasdaq 100
(98)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
0,00%
Altre notizie
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,43%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,29%
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,35% alle 19:30
Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,21% alle 19:30
Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dello 0,95%
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,08%)