Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:49
25.959 +0,96%
Dow Jones 17:49
49.129 -0,57%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,54%

Il Nasdaq-100 inizia a scambiare a 25.852,04 punti

In breve, Finanza
L'indice del listino high-tech USA allunga timidamente il passo dello 0,54%, dopo aver aperto a quota 25.852,04.
