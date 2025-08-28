Carburanti, MIMIT: prezzi medi agosto ai minimi dall'estate del 2021

(Teleborsa) -questa estate si sono riportati, Lo rileva il consueto monitoraggio del, secondo cui, nella seconda metà di agosto, è proseguita la discesa dei prezzi alla pompa lungo la rete distributiva italiana, trainata dall’andamento dei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati.Stamane, alla vigilia dell’ultimo esodo estivo, lae il. Rispetto al 23 gennaio, quando i listini alla pompa segnavano 1,83 euro per la benzina e 1,74 per il gasolio, il ribasso è stato rispettivamente di 13 e 11,3 centesimi al litro.Unche ha sostanzialmente, interrotto solo nelle due settimane centrali di giugno a causa delle tensioni in Medio Oriente. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, la2025 è inoltre per lo stesso mese, prima dell’invasione russa dell’Ucraina.Rispetto ad agosto 2024, infatti, idial litro per lae diper il; ilulteriormente se confrontato, quando la benzina costava 23,4 centesimi in più e il gasolio 19,2.il raffronto, quando - al netto della riduzione dell’accisa allora in vigore - il prezzo era superiore di 37,9 centesimi al litro per la benzina e di 45,5 per il gasolio.