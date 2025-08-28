Milano 11:38
Carburanti, MIMIT: prezzi medi agosto ai minimi dall'estate del 2021

Economia, Energia
(Teleborsa) - I prezzi della benzina e del diesel questa estate si sono riportati ai minimi di prima dello scoppio della guerra in Ucraina, Lo rileva il consueto monitoraggio del MIMIT, secondo cui, nella seconda metà di agosto, è proseguita la discesa dei prezzi alla pompa lungo la rete distributiva italiana, trainata dall’andamento dei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati.

Stamane, alla vigilia dell’ultimo esodo estivo, la benzina si conferma a 1,70 euro al litro e il gasolio a 1,63 euro al litro. Rispetto al 23 gennaio, quando i listini alla pompa segnavano 1,83 euro per la benzina e 1,74 per il gasolio, il ribasso è stato rispettivamente di 13 e 11,3 centesimi al litro.

Un trend ribassista che ha sostanzialmente caratterizzato tutto il 2025, interrotto solo nelle due settimane centrali di giugno a causa delle tensioni in Medio Oriente. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, la media registrata ad agosto 2025 è inoltre per lo stesso mese la più bassa dal 2021, prima dell’invasione russa dell’Ucraina.

Rispetto ad agosto 2024, infatti, i prezzi risultano inferiori di 11,5 centesimi al litro per la benzina e di 6 centesimi per il gasolio; il divario cresce ulteriormente se confrontato con agosto 2023, quando la benzina costava 23,4 centesimi in più e il gasolio 19,2. Ancora più marcato il raffronto con agosto 2022, quando - al netto della riduzione dell’accisa allora in vigore - il prezzo era superiore di 37,9 centesimi al litro per la benzina e di 45,5 per il gasolio.

