Carburanti, MIMIT: prezzi medi agosto ai minimi dall'estate del 2021

(Teleborsa) - I prezzi della benzina e del diesel
questa estate si sono riportati ai minimi di prima dello scoppio della guerra in Ucraina
, Lo rileva il consueto monitoraggio del MIMIT
, secondo cui, nella seconda metà di agosto, è proseguita la discesa dei prezzi alla pompa lungo la rete distributiva italiana, trainata dall’andamento dei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati.
Stamane, alla vigilia dell’ultimo esodo estivo, la benzina si conferma a 1,70 euro al litro
e il gasolio a 1,63 euro al litro
. Rispetto al 23 gennaio, quando i listini alla pompa segnavano 1,83 euro per la benzina e 1,74 per il gasolio, il ribasso è stato rispettivamente di 13 e 11,3 centesimi al litro.
Un trend ribassista
che ha sostanzialmente caratterizzato tutto il 2025
, interrotto solo nelle due settimane centrali di giugno a causa delle tensioni in Medio Oriente. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, la media registrata ad agosto
2025 è inoltre per lo stesso mese la più bassa dal 2021
, prima dell’invasione russa dell’Ucraina.
Rispetto ad agosto 2024, infatti, i prezzi risultano inferiori
di 11,5 centesimi
al litro per la benzina
e di 6 centesimi
per il gasolio
; il divario cresce
ulteriormente se confrontato con agosto 2023
, quando la benzina costava 23,4 centesimi in più e il gasolio 19,2. Ancora più marcato
il raffronto con agosto 2022
, quando - al netto della riduzione dell’accisa allora in vigore - il prezzo era superiore di 37,9 centesimi al litro per la benzina e di 45,5 per il gasolio.