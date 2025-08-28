Francoforte: andamento rialzista per Lanxess

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia chimica tedesca
, in guadagno del 2,87% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lanxess
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 24,82 Euro con tetto rappresentato dall'area 25,44. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)