Milano 12:18
42.362 +0,03%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 12:18
9.212 -0,47%
Francoforte 12:18
24.032 -0,06%

Francoforte: andamento rialzista per Lanxess

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per Lanxess
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia chimica tedesca, in guadagno del 2,87% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lanxess più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 24,82 Euro con tetto rappresentato dall'area 25,44. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```