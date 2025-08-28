Francoforte: in calo Hellofresh

Milano 14:52
(Teleborsa) - Composto ribasso per Hellofresh, in flessione del 2,04% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Hellofresh rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Hellofresh, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 7,363 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7,601 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 7,282.

