Francoforte: nuovo spunto rialzista per Stabilus

(Teleborsa) - Balza in avanti Stabilus, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,11%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stabilus evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stabilus rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di Stabilus ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 24,45 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 25,05, mentre il primo supporto è stimato a 23,85.

