Francoforte: nuovo spunto rialzista per Stabilus

(Teleborsa) - Balza in avanti Stabilus
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,11%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stabilus
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stabilus
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Stabilus
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 24,45 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 25,05, mentre il primo supporto è stimato a 23,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)