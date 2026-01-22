Milano
Giovedì 22 Gennaio 2026, ore 09.58
Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dell'1,29%)
Il DAX inizia gli scambi a 24.877,63 punti
In breve
,
Finanza
22 gennaio 2026 - 09.05
Spunto rialzista per l'indice della Borsa di Francoforte, in allungo dell'1,29%, dopo aver esordito a 24.877,63.
Titoli e Indici
Germany DAX
+1,24%
