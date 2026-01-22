Milano 9:42
44.838 +0,79%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 9:42
10.216 +0,77%
24.864 +1,23%

Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dell'1,29%)

Il DAX inizia gli scambi a 24.877,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dell'1,29%)
Spunto rialzista per l'indice della Borsa di Francoforte, in allungo dell'1,29%, dopo aver esordito a 24.877,63.
Condividi
```