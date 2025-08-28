Milano 14:52
Francoforte: si concentrano le vendite su Delivery Hero

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Delivery Hero, che presenta una flessione del 2,05% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Delivery Hero è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Delivery Hero, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 22,24 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 24,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 21,51.

