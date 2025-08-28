Francoforte: si concentrano le vendite su Redcare Pharmacy N.V

Redcare Pharmacy N.V

Germany MDAX

Redcare Pharmacy N.V

Germany MDAX

Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,85% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 85,77 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 88,62. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 84,73.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)