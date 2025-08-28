Immatricolazioni UE in crescita del 7,4%. Recupera elettrico a ma Tesla crolla (-40%)

(Teleborsa) - Si conferma in crescita il mercato dell'auto europeo a luglio 2025
. In base agli ultimi dati pubblicati dall'ACEA
, l'associaizone europea dei costruttori d'auto, si è regitrato in UE un aumento delle immatricolazioni del 7,4% a 914.680 unità
. Il dato porta il bilancio da inizio anno a -0,7%
rispetto ai primi sei mesi del 2024.Includendo anche l'EFTA
(Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda, Norvegia) ed il Regno Unito
, le vendite registrano un incremento del 5,9% a luglio
e risulotano pressoché invariate nell'arco dei primi sette mesi
dell'anno rispertto ai primi sei mesi del 2024.
Il mercato dell'auto tricolore
ha fatto segnare un calo del 5,1%,
mentre la Spagna
ha registrato un forte incremento del 17,2%, la Francia
un calo del 7,7% e la Germania
un rimbalzo dell'11,1%.
La suddivisione per categoria di veicoli vede un persistente aumento delle auto full electric
(+39,1%), che rimangono ancora numericamente contenute, e delle ibride plug-in
(+59,9%), ma anche delle ibride elettriche
(+14,3%), che sono la maggioranza, a scapito delle auto tradizionali a benzina
(-12%) e diesel
(-15,2%). Più in generale, la quota dell'elettrico
si è portata al 15,6%, ancora lontano dai target
europei.
Per quanto concerne i singoli marchi, Stellantis
ha registrato ancora un calo delle vendite a luglio (-1,1%) nel complesso dell'Unione Europea più EFTA e UK, con una quota di mercato in calo al 13,9%. In particolare la Peugeot
ha fatto segnare un decremento del 2,6% con uno share del 4,4%, mentre Fiat
registra una forte contrazione del 6,5% con una quota di mercato in diminuzione al 2,1%.
Il Gruppo Volkswagen
, comprese Audi e Porsche
, registra un aumento dell'11,6% e vede salite la sua quota di mercato al 28,2%.
Fra gli altri marchi più popolari in Europa, la Renault
registra un aumento delle vendite dell'8,8%, con una quota di mercato in aumento al 9,6%. Fra le auto più alte di gamma, la tedesca Mercedes
vede un andamento delle vendite piatto, con quota di mercato calo al 4,9%, mentre BMW
(compresa la Mini
) registra un +11,6% in termini di vendite con quota di mercato in aumento al 7,7%.
Le vendite di Tesla
in Europa sono letteralmente crollate a luglio
, registrando una contrazione del 40,2%
a 8.837 unità, con una quota di mercato prossima allo zero (0,8%). Performance pesantemente negativa anche considerando i primi sette mesi
dell'anno, che fanno segnare inììun -33,6%
in termini di vendite a poco più di 119mila unità, contro le 179mila del 2024.
Al contrario, avanza a grandi passi a cinese Byd
, che a luglio ha registrato un incremento delle immatricolazioni del 225%
a 13.503 unità, portando il bilancio da inizio anno a +290%
.