Milano 9:27
42.661 +0,73%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 9:27
9.259 +0,04%
24.159 +0,47%

Immatricolazioni UE in crescita del 7,4%. Recupera elettrico a ma Tesla crolla (-40%)

L'elettrico cresce lentamente e resta lontano dai target europei mentre si affacciano i nuovi player cinesi sul mercato europeo

Economia
Immatricolazioni UE in crescita del 7,4%. Recupera elettrico a ma Tesla crolla (-40%)
(Teleborsa) - Si conferma in crescita il mercato dell'auto europeo a luglio 2025. In base agli ultimi dati pubblicati dall'ACEA, l'associaizone europea dei costruttori d'auto, si è regitrato in UE un aumento delle immatricolazioni del 7,4% a 914.680 unità. Il dato porta il bilancio da inizio anno a -0,7% rispetto ai primi sei mesi del 2024.

Includendo anche l'EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda, Norvegia) ed il Regno Unito, le vendite registrano un incremento del 5,9% a luglio e risulotano pressoché invariate nell'arco dei primi sette mesi dell'anno rispertto ai primi sei mesi del 2024.

Il mercato dell'auto tricolore ha fatto segnare un calo del 5,1%, mentre la Spagna ha registrato un forte incremento del 17,2%, la Francia un calo del 7,7% e la Germania un rimbalzo dell'11,1%.

La suddivisione per categoria di veicoli vede un persistente aumento delle auto full electric (+39,1%), che rimangono ancora numericamente contenute, e delle ibride plug-in (+59,9%), ma anche delle ibride elettriche (+14,3%), che sono la maggioranza, a scapito delle auto tradizionali a benzina (-12%) e diesel (-15,2%). Più in generale, la quota dell'elettrico si è portata al 15,6%, ancora lontano dai target europei.

Per quanto concerne i singoli marchi, Stellantis ha registrato ancora un calo delle vendite a luglio (-1,1%) nel complesso dell'Unione Europea più EFTA e UK, con una quota di mercato in calo al 13,9%. In particolare la Peugeot ha fatto segnare un decremento del 2,6% con uno share del 4,4%, mentre Fiat registra una forte contrazione del 6,5% con una quota di mercato in diminuzione al 2,1%.

Il Gruppo Volkswagen, comprese Audi e Porsche, registra un aumento dell'11,6% e vede salite la sua quota di mercato al 28,2%.

Fra gli altri marchi più popolari in Europa, la Renault registra un aumento delle vendite dell'8,8%, con una quota di mercato in aumento al 9,6%. Fra le auto più alte di gamma, la tedesca Mercedes vede un andamento delle vendite piatto, con quota di mercato calo al 4,9%, mentre BMW (compresa la Mini) registra un +11,6% in termini di vendite con quota di mercato in aumento al 7,7%.

Le vendite di Tesla in Europa sono letteralmente crollate a luglio, registrando una contrazione del 40,2% a 8.837 unità, con una quota di mercato prossima allo zero (0,8%). Performance pesantemente negativa anche considerando i primi sette mesi dell'anno, che fanno segnare inììun -33,6% in termini di vendite a poco più di 119mila unità, contro le 179mila del 2024.

Al contrario, avanza a grandi passi a cinese Byd, che a luglio ha registrato un incremento delle immatricolazioni del 225% a 13.503 unità, portando il bilancio da inizio anno a +290%.
Condividi
```