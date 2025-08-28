Immatricolazioni UE in crescita del 7,4%. Recupera elettrico a ma Tesla crolla (-40%)

Stellantis

(Teleborsa) -. In base agli ultimi dati pubblicati dall', l'associaizone europea dei costruttori d'auto, si è regitrato in UE un aumento delle immatricolazioni. Il dato porta il bilanciorispetto ai primi sei mesi del 2024.(Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda, Norvegia), le vendite registrano une risulotano pressochédell'anno rispertto ai primi sei mesi del 2024.Ilha fatto segnare unmentre laha registrato un forte incremento del 17,2%, laun calo del 7,7% e laun rimbalzo dell'11,1%.La suddivisione per categoria di veicoli vede un persistente aumento delle auto(+39,1%), che rimangono ancora numericamente contenute, e delle(+59,9%), ma anche delle(+14,3%), che sono la maggioranza, a scapito delle auto tradizionali a(-12%) e(-15,2%). Più in generale, lasi è portataeuropei.Per quanto concerne i singoli marchi,ha registrato ancora un calo delle vendite a luglio (-1,1%) nel complesso dell'Unione Europea più EFTA e UK, con una quota di mercato in calo al 13,9%. In particolare laha fatto segnare un decremento del 2,6% con uno share del 4,4%, mentreregistra una forte contrazione del 6,5% con una quota di mercato in diminuzione al 2,1%.Il, comprese, registra un aumento dell'11,6% e vede salite la sua quota di mercato al 28,2%.Fra gli altri marchi più popolari in Europa, laregistra un aumento delle vendite dell'8,8%, con una quota di mercato in aumento al 9,6%. Fra le auto più alte di gamma, la tedescavede un andamento delle vendite piatto, con quota di mercato calo al 4,9%, mentre(compresa la) registra un +11,6% in termini di vendite con quota di mercato in aumento al 7,7%.Lein Europa sono, registrando unaa 8.837 unità, con una quota di mercato prossima allo zero (0,8%). Performance pesantemente negativa anche considerando idell'anno, che fanno segnare inììunin termini di vendite a poco più di 119mila unità, contro le 179mila del 2024.Al contrario,, che a luglio ha registrato un incremento delle immatricolazioni dela 13.503 unità, portando il bilancio