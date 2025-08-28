Milano 17:35
In evidenza Trade Desk sul listino di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che mostra una salita bruciante del 4,34% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Trade Desk più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo di Trade Desk ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 55,81 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 58,26, mentre il primo supporto è stimato a 53,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
