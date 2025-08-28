In evidenza Trade Desk sul listino di New York

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie
, che mostra una salita bruciante del 4,34% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Trade Desk
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Trade Desk
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 55,81 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 58,26, mentre il primo supporto è stimato a 53,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)