Milano 14:52
42.492 +0,34%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 14:52
9.228 -0,29%
Francoforte 14:52
24.081 +0,14%

Lavoro, Calderone: al via assunzione 514 ispettori Inps e Inail

Economia
Lavoro, Calderone: al via assunzione 514 ispettori Inps e Inail
(Teleborsa) - Al via la selezione per l'assunzione di 514 ispettori del lavoro tra Inps e Inail: lo fa sapere il ministero del Lavoro con una nota nella quale si spiega che è stata autorizzata l'assunzione di 403 ispettori all'Inps e di 111 all'Inail.

"Proseguiamo convinti nelle azioni a sostegno del lavoro regolare, tutelato, sicuro - ha affermato il ministro, Marina Calderone - con fatti e provvedimenti concreti. Lo sblocco delle assunzioni di ispettori Inps e Inail dopo tanti anni è un altro passo avanti in questa direzione e una risposta reale all'esigenza di aumentare la capacità di controllo del nostro paese. Ed è una scelta coerente con gli obiettivi di questo governo per un lavoro sicuro e di qualità".

"Agiamo costantemente per promuovere un mondo del lavoro che rifiuta l'illegalità, investe sulla collaborazione interistituzionale e sull'accompagnamento delle imprese", conclude Calderone.
Condividi
```