Lavoro, Calderone: al via assunzione 514 ispettori Inps e Inail

(Teleborsa) - Al via la selezione per l'assunzione di 514 ispettori del lavoro tra Inps e Inail: l
o fa sapere il ministero del Lavoro con una nota nella quale si spiega che è stata autorizzata l'assunzione di 403 ispettori all'Inps e di 111 all'Inail."Proseguiamo convinti nelle azioni a sostegno del lavoro regolare, tutelato, sicuro -
ha affermato il ministro, Marina Calderone
- con fatti e provvedimenti concreti. Lo sblocco delle assunzioni di ispettori Inps e Inail dopo tanti anni è un altro passo avanti in questa direzione e una risposta reale all'esigenza di aumentare la capacità di controllo del nostro paese. Ed è una scelta coerente con gli obiettivi di questo governo per un lavoro sicuro e di qualità"."Agiamo costantemente per promuovere un mondo del lavoro che rifiuta l'illegalità,
investe sulla collaborazione interistituzionale e sull'accompagnamento delle imprese", conclude Calderone.