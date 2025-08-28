Lavoro, Calderone: al via assunzione 514 ispettori Inps e Inail

(Teleborsa) - Al viao fa sapere il ministero del Lavoro con una nota nella quale si spiega che è stata autorizzata l'assunzione di 403 ispettori all'Inps e di 111 all'Inail.ha affermato il ministro,- con fatti e provvedimenti concreti. Lo sblocco delle assunzioni di ispettori Inps e Inail dopo tanti anni è un altro passo avanti in questa direzione e una risposta reale all'esigenza di aumentare lainveste sulla collaborazione interistituzionale e sull'accompagnamento delle imprese", conclude Calderone.