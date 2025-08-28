Londra: in calo Land Securities Group

(Teleborsa) - Sottotono la società immobiliare inglese
, che passa di mano con un calo del 2,27%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Land Securities Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Land Securities Group
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,535 sterline con area di resistenza individuata a quota 5,68. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,485.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)