Milano 14:54
42.510 +0,38%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 14:54
9.231 -0,27%
Francoforte 14:53
24.079 +0,14%

Londra: si concentrano le vendite su Rightmove

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il principale portale immobiliare nel Regno Unito, che mostra un decremento del 2,31%.

Lo scenario su base settimanale di Rightmove rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,349 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7,603. Il peggioramento di Rightmove è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,251.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
