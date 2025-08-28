Mercato auto europeo fermo nei primi 7 mesi 2025

(Teleborsa) - Secondo i dati diffusi oggi da, nel complesso dei Paesi dell’Unione europea allargata all’, a luglio le. Nei primi sette mesi del 2025, i volumi immatricolati raggiungonorispetto allo stesso periodo dell’anno precedente."I dati del cumulato 2025 mostrano un, ancora distante dai volumi pre-Covid e incapace di svecchiare un parco circolante che ha ormai un’età media di 12,5 anni – afferma. Questa situazione pregiudica un sano rinnovo del parco veicolare che, da un lato,e, dall’altro, darebbe nuova linfa occupazionale all’industria europea, oggi in costante perdita di posti di lavoro. Anche il tasso di adozione di veicoli alla spina, seppure in crescita, procede ancora troppo lentamente per colmare il gap accumulato negli anni.E’ dunque tempo di avviare una, da attuare subito con misure coordinate a livello europeo di sostegno alla domanda per veicoli a bassa o nulla emissione e con forte contenuto locale europeo. Troviamo incomprensibile che, ad un anno dalla pubblicazione del rapporto Draghi, si continui ad applaudire alle sue raccomandazioni senza che sia stata messa in campo alcuna misura concreta per il settore. In linea con quanto affermato ieri dai Presidenti di ACEA e CLEPA, chiediamo quindi che l'incontro del prossimo 12 settembre porti finalmente alle modifiche indispensabili alla sopravvivenza della nostra industria".A luglio,, con un rialzo a doppia cifra: +17,1% la Spagna, in continuità con la crescita registrata a luglio, e +11,1% la Germania, in recupero. Calano, invece, la Francia (-7,7%), l’Italia (-5,1%) e il Regno Unito (-5%). Nell’area UE+EFTA+UK, dal punto di vista delle alimentazioni, a luglio risultano in crescita sia le auto BEV (+33,6%, con il 17,2% di quota) che le ibride plug-in (+52,3% con il 10,3% di quota) e le ibride tradizionali (+11,1%, con il 34,3% di quota). Nel complesso, sono state immatricolate 669.919 vetture elettrificate, che rappresentano, insieme, il 63% del mercato. Le auto ricaricabili (BEV e PHEV) raggiungono insieme il 27,5% di quota.Se consideriamo i soli 5 major market,In Italia, i volumi totalizzati a luglio 2025 si attestano a 118.583 unità (-5,1%). Nei primi sette mesi del 2025, le immatricolazioni complessive ammontano a 973.755 unità, con un calo del 3,7% rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2024.Secondo i dati ISTAT, a luglio l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,4% su base mensile e dell’1,7% su luglio 2024 (come nel mese precedente). La: accelerano i prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +4,2% a +5,1%), dei Beni alimentari lavorati (da +2,7% a +2,8%), dei Servizi vari (da +1,6% a +2,2%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,9% a +3,3%); decelerano i prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +22,6% a +17,1%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,2% a +2,7%); si accentua la flessione di quelli dei Beni energetici non regolamentati (da -4,2% a -5,2%). Nell’ambito di quest’ultimi, infatti, rimangono su valori nettamente negativi i tassi tendenziali di variazione dei prezzi dell’Energia elettrica mercato libero (da -7,2% a -6,9%), del Gasolio per riscaldamento (da -8,3% a -6,1%), del Gasolio per mezzi di trasporto (da -5,3% a -4,3%; +3,1% su giugno), del Gas di città e gas naturale mercato libero (da -4,7% a -4,0%) e della Benzina (da -7,5% a -6,8%; +1,2% su giugno).Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono luglio in calo del 22,3%, con una quota di mercato del 23,5%. In flessione anche le autovetture diesel (-27,4% su luglio 2024), con una market share del 9,8%. Nel cumulato, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono in calo del 17,8% (25,8% di quota) e continua il trend negativo delle auto diesel (-31,6% e 10,1% di quota nel periodo). Le autovetture elettrificate rappresentano il 56,6% del mercato di luglio, mentre nel cumulato il 54,9%, con volumi in crescita sia nel mese (+14%) che nel cumulato (+14,7%). Tra queste, le ibride mild e full incrementano del 5,4% nel mese, con una quota di mercato del 44,3%, mentre nel cumulato risultano in crescita del 9,4%, con una market share del 44,2%.Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili aumentano del 61,7% nel mese (quota di mercato: 12,4%) e del 43,4% nel cumulato (con market share al 10,7%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 4,9% e aumentano del 37,6% nel mese.+83,2%, con il 7,4% di quota del mercato del mese. Nel cumulato dei sette mesi, sia le BEV che le PHEV risultano in aumento, rispettivamente, +29% (quota: 5,2%) e +60,3% (quota: 5,5%). Infine, le autovetture a gas rappresentano il 10,1% dell’immatricolato di luglio, interamente composto da autovetture Gpl (-15,3% su luglio 2024). Nel cumulato, le autovetture Gpl risultano in calo del 5,4% (quota: 9,2%) e considerando la totalità delle alimentate a gas si registra un calo del 6,6%.Latotalizza 98.337 immatricolazioni a luglio 2025, il 17,1% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi sette mesi del 2025, il mercato risulta in crescita del 14,3%, con 708.139 unità immatricolate. L’Associazione spagnola dell’fa notare chein cui si sono raggiunte circa 100.000 immatricolazioni, un dato che avvicina all’obiettivo di chiudere l'anno con circa 1,1 milioni di autovetture nuove vendute. Sarebbe auspicabile che questa tendenza al rialzo, con una crescita a doppia cifra, si mantenesse fino alla fine dell'anno. ANFAC sottolinea, inoltre, che i privati e le aziende hanno registrato aumenti significativi rispetto a luglio 2024, configurandosi come segmenti chiave per trainare il mercato e rinnovare il parco auto, che è uno dei più obsoleti d'Europa.Dare continuità ai programmi di sostegno alla domanda e, soprattutto, rafforzare la fiducia dei consumatori evitando di generare confusione nel mercato, sono gli aspetti necessari per continuare a crescere e avvicinarsi ai livelli pre-COVID.Le(-13,7% rispetto a luglio 2024). Le vetture ibride non ricaricabili rappresentano invece il 40,7% del mercato mensile (+15,9%). Le autovetture diesel sono il 5,3% del mercato di luglio (ma diminuiscono del 38,6% rispetto al settimo mese del 2024), mentre l, con una variazione positiva del 127,1% rispetto a luglio 2024. Le ibride plug-in hanno una quota del 12,5% nel mese (+178,8%) e le auto a gas pesano per il 4% del mercato, con un rialzo del 154,8%. Nel cumulato, le auto a benzina calano del 12,6%, con una quota del 30,6% e anche le vetture diesel registrano un ribasso del 38%.Anche tutte le altre alimentazioni risultano in aumento: le BEV, che registrano +89,6%, rappresentano il 7,8% del mercato, che è per il 41,5% formato da ibride non ricaricabili (+30,2%), e, infine, per il 4,9% da vetture a gas (+91,3%).Le emissioni medie di CO2 nel mese di luglio scendono a 102,1 g/km (-13,8%). Nel cumulato, si attestano in media a 106,7 g/km e rispetto al 2024 calano del 9,4%. In Francia, a luglio 2025, si registrano 116.377 nuove immatricolazioni, in calo del 7,7% rispetto a luglio 2024. NeiRispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano ancora le autovetture diesel (-28,3%) e si annullano le vendite di vetture a bioetanolo (-100%).. Le PHEV calano dell’8,2%, mentre le ibride tradizionali aumentano del 7,5%. Le elettriche hanno una quota di mercato nel mese del 16,8%, mentre 12 mesi fa detenevano il 13,5%. Nel cumulato da inizio anno, le diesel calano del 41% e detengono una quota del 5%, mentre le elettriche (quota del 17,5%) calano del 4,5% e le PHEV (quota del 6%) diminuiscono del 30,5%.Nel. Nei primi sette mesi del 2025, le immatricolazioni si attestano a 1.667.591, con una variazione negativa del 2,5% rispetto a gennaio-luglio 2024 (-24% rispetto allo stesso periodo del 2019). Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, a luglio 2025 gli ordini domestici sono risultati in crescita del 2%. Dal punto di vista delle alimentazioni, a luglio le auto ibride (+28,2% nel mese) rappresentano il 38,7% del mercato; di queste il 10,3% sono ibride plug-in (+83,6%). Con una quota del 18,4%, le auto elettriche (BEV) registrano una crescita del 58% nel mese.Ilrispetto allo stesso mese dello scorso anno; si tratta del risultato mensile più debole dal 2022 e inferiore di circa il 10,8% rispetto ai livelli pre-Covid. Nei primi sette mesi dell’anno, le immatricolazioni si attestano a 1.182.373 unità, il 2,4% in più rispetto a gennaio-luglio 2024. L’Associazione inglese dell’automotive SMMT evidenzia comeLa definizione dei modelli che possono accedere ai nuovi incentivi per i veicoli elettrici, insieme agli interessanti sconti offerti dai produttori su un’ampia gamma di nuove auto, dovrebbe inviare un segnale forte agli acquirenti: questo è il momento giusto per cambiare vettura. Una simile spinta potrebbe tradursi in un aumento della domanda sia nel resto dell’anno che nel prossimo, con vantaggi per il settore, per i consumatori e per gli obiettivi ambientali di decarbonizzazione.Nel mese,mentre aumentano quelle delle vetture intestate ai privati (+10,4%). Le immatricolazioni delle auto intestate a società, invece, diminuiscono del 3,2%. Prosegue il trend positivo per i veicoli elettrici (+9,1%, con una quota del 21,3%) nel mese di luglio. Anche le auto ibride plug-in (PHEV) hanno segnato una crescita (+33%), con una quota del 12,5%, superiore a quella dello scorso anno (8,9%). Nel cumulato dei sette mesi, le BEV sono cresciute del 31% e le PHEV del 31,5%. Le vetture diesel calano nel mese (-7,9%, con quota al 5,7%), mentre le auto a benzina registrano volumi inferiori del 14,7% rispetto allo scorso luglio, attestandosi su una quota di mercato del 47,3%. Nei primi sette mesi dell’anno, le auto diesel calano del 10,9% (quota del 5,6%) e le auto a benzina del 10,1% (quota del 48,3%).