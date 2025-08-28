New York: giornata depressa per Nvidia

chipmaker

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,09% sui valori precedenti.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 182,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 175,5. L'equilibrata forza rialzista dellaè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 189.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)