Milano 17:14
42.461 +0,26%
Nasdaq 17:14
23.666 +0,43%
Dow Jones 17:14
45.486 -0,17%
Londra 17:14
9.215 -0,44%
Francoforte 17:14
24.049 +0,01%

New York: giornata depressa per Nvidia

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Nvidia
(Teleborsa) - Composto ribasso per il chipmaker, in flessione del 2,09% sui valori precedenti.

Il movimento di Nvidia, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 182,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 175,5. L'equilibrata forza rialzista della società di chip è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 189.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```