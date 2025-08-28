Milano 17:14
42.461 +0,26%
Nasdaq 17:14
23.666 +0,43%
Dow Jones 17:14
45.486 -0,17%
Londra 17:14
9.215 -0,44%
Francoforte 17:14
24.049 +0,01%

New York: i venditori si accaniscono su Cooper Companies

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso per l'azienda di dispositivi medici che produce lenti a contatto, che tratta in perdita del 13,41% sui valori precedenti.
