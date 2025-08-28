Milano 12:22
42.366 +0,04%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 12:22
9.211 -0,48%
Francoforte 12:22
24.024 -0,09%

Migliori e peggiori
Parigi: positiva la giornata per Hermes
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la maison di moda francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Hermes mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,76%, rispetto a -2,05% dell'indice di Parigi).


Lo scenario di medio periodo di Hermes ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 2.175,7 Euro. Supporto a 2.131,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 2.219,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
