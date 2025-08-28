Parigi: positiva la giornata per Hermes

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la maison di moda francese
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Hermes
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,76%, rispetto a -2,05% dell'indice di Parigi
).
Lo scenario di medio periodo di Hermes
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 2.175,7 Euro. Supporto a 2.131,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 2.219,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)