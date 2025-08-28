Milano 17:35
42.447 +0,23%
Nasdaq 19:25
23.683 +0,50%
Dow Jones 19:25
45.578 +0,03%
Londra 17:35
9.217 -0,42%
Francoforte 17:35
24.040 -0,03%

Pesante sul mercato di New York Best Buy

Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di New York Best Buy
(Teleborsa) - Scende sul mercato il distributore al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo e di intrattenimento, che soffre con un calo del 5,51%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Best Buy rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 76,4 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 68,31. L'equilibrata forza rialzista di Best Buy è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 84,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```