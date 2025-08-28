Milano
12:23
42.356
+0,02%
Nasdaq
27-ago
23.566
0,00%
Dow Jones
27-ago
45.565
+0,32%
Londra
12:23
9.210
-0,49%
Francoforte
12:23
24.018
-0,12%
Giovedì 28 Agosto 2025, ore 12.40
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: l'indice del settore alimentare italiano sale verso 85.441,42 punti
Piazza Affari: l'indice del settore alimentare italiano sale verso 85.441,42 punti
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
28 agosto 2025 - 10.00
In forte aumento il
comparto alimentare a Piazza Affari
, che con il suo +2,59% avanza a quota 84.783,8 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: flessione controllata per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: rosso per l'indice del settore alimentare italiano
A Piazza Affari corre l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: su di giri l'indice del settore alimentare italiano
Argomenti trattati
Piazza Affari
(272)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Food, Beverage And Tobacco
+2,46%
Altre notizie
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: scambi negativi per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: l'indice del settore alimentare italiano mostra un andamento leggermente negativo
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: retrocede di poco l'indice del settore alimentare italiano