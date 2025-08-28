Milano 9:35
Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per ERG
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che avanza bene del 3,45%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di ERG evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il primo produttore di energia eolica in Italia rispetto all'indice.


La tendenza di breve di ERG è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,15 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,79. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 21,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
