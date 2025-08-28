Piazza Affari: scambi al rialzo per ERG

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, che avanza bene del 3,45%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ERG
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il primo produttore di energia eolica in Italia
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di ERG
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,15 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,79. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 21,51.
