Milano 14:55
42.512 +0,38%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 14:55
9.230 -0,27%
Francoforte 14:55
24.080 +0,14%

Piazza Affari: senza freni il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: senza freni il settore beni di consumo italiano
In forte aumento il comparto dei beni di largo consumo, che con il suo +1,98% avanza a quota 129.968,81 punti.
Condividi
```