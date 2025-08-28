Pozzi Milano incorpora Mascagni Casa: razionalizzazione e sinergie operative

Pozzi Milano

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dell'arte da tavola, ha approvato ildella controllataS.r.l., società specializzata in home decor e complementi d’arredo. L’operazione, approvata anche dal CdA di Mascagni Casa, punta ala struttura societaria del gruppo, già caratterizzato da una forte integrazione amministrativa, finanziaria e operativa, e a generare sinergie gestionali con conseguente riduzione dei costi legati a funzioni duplicate.Poiché Mascagni Casa è interamente controllata da Pozzi Milano, la fusione seguirà laprevista dall’art. 2505 del Codice civile, senza aumento di capitale né emissione di nuove azioni, e senza impatti sullo Statuto dell’incorporante. Al perfezionamento dell’operazione, Pozzi Milano assumerà nel proprio patrimonio tutti glidella controllata, che cesserà di esistere. Le decisioni in merito saranno assunte dal CdA di Pozzi Milano, salvo richiesta di assemblea da parte di azionisti rappresentativi di almeno il 5% del capitale.Glidecorreranno dalla data che sarà indicata nell’atto di fusione, mentre a fini contabili e fiscali le operazioni di Mascagni Casa saranno imputate al bilancio di Pozzi Milano dal primo giorno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale precedente alla data di efficacia.La società ha precisato che non sono previstiper categorie di soci né vantaggi per gli amministratori, e che l’operazione, pur rientrando tra quelle con parti correlate, non richiede la predisposizione di documenti informativi aggiuntivi.Il progetto di fusione sarà depositato presso le sedi sociali, il Registro delle Imprese e pubblicato sul sito della società e di Borsa Italiana, in linea con la normativa di riferimento.