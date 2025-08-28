Rehn (BCE): potenziali effetti "di vasta portata e globali" da perdita indipendenza Fed

(Teleborsa) - "Da quando l'inflazione a due cifre è stata domata negli anni '80, l'è stata considerata un principio inviolabile. Tuttavia, questo principio è ora seriamente minato. Ciò potrebbe averesia sui mercati finanziari che sull'economia reale". Lo ha affermato, governatore della Banca di Finlandia e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un discorso a Turku."La- ha aggiunto - La banca centrale non ha bisogno di reagire violentemente agli shock economici temporanei, perché le aspettative rimangono saldamente in linea con l'obiettivo. Questo riduce la necessità di adottare misure forti e improvvise per controllare l'inflazione, che causano disoccupazione e altri gravi danni sociali e umani"."Il modo di fare americano si riverserà anche su di noi? - si è chiesto Rehn - Non lo so. So però che, quando fu istituito l'euro, l'indipendenza dellanel decidere la politica monetaria era ancorata al Trattato UE, dove è".Parlando della politica monetaria di Francoforte, ha detto che "l'incertezza sugli effetti della geopolitica e della guerra commerciale getta un'ombra sulle prospettive economiche. L'economia dell'eurozona si è dimostrata più sostenibile del previsto. D'altro canto, l'inflazione sta rallentando nel breve termine, al di sotto dell'obiettivo del 2%, grazie al calo dei prezzi dell'energia, al rafforzamento dell'euro e al rallentamento dell'inflazione dei servizi. Noi del Consiglio direttivo stiamo monitorando attentamente la situazione economica e".