Rehn (BCE): potenziali effetti "di vasta portata e globali" da perdita indipendenza Fed

(Teleborsa) - "Da quando l'inflazione a due cifre è stata domata negli anni '80, l'indipendenza della Fed
è stata considerata un principio inviolabile. Tuttavia, questo principio è ora seriamente minato. Ciò potrebbe avere effetti di ricaduta di vasta portata e globali
sia sui mercati finanziari che sull'economia reale". Lo ha affermato Olli Rehn
, governatore della Banca di Finlandia e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un discorso a Turku.
"La credibilità derivante dall'indipendenza migliora l'efficacia della politica monetaria
- ha aggiunto - La banca centrale non ha bisogno di reagire violentemente agli shock economici temporanei, perché le aspettative rimangono saldamente in linea con l'obiettivo. Questo riduce la necessità di adottare misure forti e improvvise per controllare l'inflazione, che causano disoccupazione e altri gravi danni sociali e umani".
"Il modo di fare americano si riverserà anche su di noi? - si è chiesto Rehn - Non lo so. So però che, quando fu istituito l'euro, l'indipendenza della Banca centrale europea
nel decidere la politica monetaria era ancorata al Trattato UE, dove è protetta da numerosi vincoli istituzionali
".
Parlando della politica monetaria di Francoforte, ha detto che "l'incertezza sugli effetti della geopolitica e della guerra commerciale getta un'ombra sulle prospettive economiche. L'economia dell'eurozona si è dimostrata più sostenibile del previsto. D'altro canto, l'inflazione sta rallentando nel breve termine, al di sotto dell'obiettivo del 2%, grazie al calo dei prezzi dell'energia, al rafforzamento dell'euro e al rallentamento dell'inflazione dei servizi. Noi del Consiglio direttivo stiamo monitorando attentamente la situazione economica e siamo pronti ad agire se necessario
".