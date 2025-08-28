SpaceX: completato con successo il volo di prova di Starship

(Teleborsa) -ha portato a termine con, il razzo più potente mai costruito e pensato per future missioni verso la Luna e Marte. Dopo diversi tentativi falliti e incidenti spettacolari, il test si è concluso senza problemi.Lungo oltre 122 metri, Starship rappresenta un tassello cruciale per le ambizioni commerciali di SpaceX e per i programmidi ritorno sulla Luna. Il lancio è avvenuto martedì dallaalle 18:30 locali (1:30 in Italia) e ha avuto una durata di circa un’ora. Dopo due rinvii per problemi tecnici e condizioni meteo avverse, la missione si è svolta come da programma con ile la conclusione della traiettoria con unDurante il volo, Starship ha, la riaccensione del motore Raptor in orbita e un test cruciale sullo scudo termico riutilizzabile. Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante per, che punta a ridurre i costi eliminando le costose sostituzioni degli scudi termici tradizionali. Anche il booster riutilizzabileha rispettato la tabella di marcia, con un ammaraggio controllato nel Golfo del Messico, mentre la navicella ha completato la sua traiettoria fino all’Oceano Indiano.Il, si è congratulato con SpaceX sui social media, osservando: "Il successo del volo 10 apre la strada al sistema di atterraggio umano della Starship, che. Questo è un grande giorno per la NASA e i nostri partner spaziali commerciali".