Milano 14:56
42.508 +0,37%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 14:56
9.230 -0,28%
Francoforte 14:56
24.083 +0,15%

Telecom Italia, quotazioni in calo a Piazza Affari

Migliori e peggiori
Telecom Italia, quotazioni in calo a Piazza Affari
(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia telefonica, che mostra un -9,41%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Telecom, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda telefonica. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Telecom Italia evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,4425 Euro. Primo supporto a 0,3946. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,3779.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```