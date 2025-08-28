Telecom Italia, quotazioni in calo a Piazza Affari

(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia telefonica
, che mostra un -9,41%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Telecom
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda telefonica
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Telecom Italia
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,4425 Euro. Primo supporto a 0,3946. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,3779.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)