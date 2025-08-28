TIM scende in Borsa con iliad che termina colloqui per consolidamento in Italia

(Teleborsa) - Peggiora a Piazza Affari il titolo TIM
, dopo che il gruppo francese di telecomunicazioni Iliad ha detto che valuterà opportunità di consolidamento a livello nazionale, ma non proseguirà i colloqui in Italia.
"Non ci sono state discussioni con Telecom Italia dall'inizio di aprile e non riprenderanno
- ha detto il CEO Thomas Reynaud in conferenza stampa - Le prospettive di consolidamento in Italia sono ormai alle nostre spalle e l'ipotesi centrale è un mercato a quattro operatori".
Il gruppo Iliad ha registrato
un aumento del 3,8% dei ricavi semestrali a 5,09 miliardi di euro, trainati da una performance stabile in Francia e dalla continua crescita della clientela in Italia
; in crescita anche l'EBITDAaL, che passa da 1 miliardo e 859 milioni di euro del 30 giugno 2024 a 2 miliardi e 46 milioni di euro (+10,1%).Telecom Italia
registra una flessione dell'1,67%
e si attesta a 0,4463 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 0,4392 e successiva a 0,4322. Resistenza a 0,4552.