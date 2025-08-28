Vola a Parigi Renault

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la casa automobilistica francese
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,25%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Renault
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico di Renault
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 33,14 Euro con area di resistenza individuata a quota 34,55. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 32,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)