Analisi Tecnica: EUR/CHF del 28/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Modesta la performance per il cambio Euro / CHF, che ha registrato un marginale guadagno a 0,9363.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,9333 con area di resistenza individuata a quota 0,9394. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,9302.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)