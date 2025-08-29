Milano 28-ago
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 28/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Modesta la performance per il cambio Euro / CHF, che ha registrato un marginale guadagno a 0,9363.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,9333 con area di resistenza individuata a quota 0,9394. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,9302.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
