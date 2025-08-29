Milano 28-ago
42.447 0,00%
Nasdaq 28-ago
23.703 +0,58%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 28-ago
9.217 0,00%
Francoforte 28-ago
24.040 0,00%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 28/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 28/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Seduta positiva per il Light Sweet Crude Oil, che avanza bene e porta a casa un +0,71%.

Il quadro di medio periodo del greggio WTI ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 64,93. Primo supporto individuato a 63,5. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 66,36.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
