Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 22:00
23.415 -1,22%
Dow Jones 22:00
45.545 -0,20%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,22%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 23.415,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,22%
Ribasso per l'indice tecnologico di Wall Street, in flessione dell'1,22%, termina le contrattazioni a 23.415,42 punti.
Condividi
```