Milano 10:18
42.258 -0,44%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 10:18
9.190 -0,29%
Francoforte 10:18
23.908 -0,55%

Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,20%

Ibex 35 apre appena sotto la parità a 15.042 Euro

Lieve ribasso per indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dello 0,20%, a quota 15.042 in apertura.
