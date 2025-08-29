Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 19:52
23.419 -1,20%
Dow Jones 19:52
45.554 -0,18%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

Borsa: Debole il Dow Jones, in lieve ribasso dello 0,31% alle 19:30

Il Dow Jones scambia a 45.493,83 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti USA mostra una flessione dello 0,31% alle 19:30 e continua gli scambi a 45.493,83 punti.
