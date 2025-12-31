Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 20:44
25.351 -0,44%
Dow Jones 20:44
48.218 -0,31%
Londra 13:35
9.931 -0,09%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Il Dow Jones scambia a 48.239,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Dow Jones, in lieve ribasso dello 0,26% alle 19:30
L'indice dei giganti USA mostra una flessione dello 0,26% alle 19:30 e continua gli scambi a 48.239,68 punti.
