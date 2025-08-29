Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 18:06
23.393 -1,31%
Dow Jones 18:06
45.469 -0,37%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,57%

Il DAX termina a 23.902,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,57%
Francoforte porta a casa un calo dello 0,57%, con chiusura a 23.902,21 punti.
Condividi
```