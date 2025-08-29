Milano 28-ago
42.447 0,00%
Nasdaq 28-ago
23.703 +0,58%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 28-ago
9.217 0,00%
Francoforte 28-ago
24.040 0,00%

Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,63%

L'Indice Hang Seng chiude la seduta a 25.156,89 punti

Hong Kong riporta un guadagno dello 0,63%, terminando a 25.156,89 punti.
