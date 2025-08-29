Milano 16:19
42.213 -0,55%
Nasdaq 16:19
23.412 -1,23%
Dow Jones 16:18
45.418 -0,48%
Londra 16:18
9.202 -0,16%
Francoforte 16:18
23.928 -0,46%

Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (-0,1%)

Il Dow Jones prende il via a 45.590,96 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti USA passa di mano con un trascurabile -0,1%, a quota 45.590,96 in apertura.
