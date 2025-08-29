Milano
17:35
42.196
-0,59%
Nasdaq
19:52
23.419
-1,20%
Dow Jones
19:52
45.554
-0,18%
Londra
17:35
9.187
-0,32%
Francoforte
17:35
23.902
-0,57%
Venerdì 29 Agosto 2025, ore 20.09
Borsa: Rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,37% alle 19:30
Il Nasdaq-100 si muove a 23.378,97 punti
In breve
,
Finanza
29 agosto 2025 - 19.30
L'indice del listino high-tech USA, in perdita dell'1,37% alle 19:30, tratta in ribasso a 23.378,97 punti.
Argomenti trattati
USA
(393)
·
Nasdaq 100
(110)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-1,45%
