Milano 17:35
43.519 +0,32%
Nasdaq 20:33
25.516 -0,35%
Dow Jones 20:33
47.782 -0,21%
Londra 17:35
9.711 +0,19%
Francoforte 17:35
23.882 +0,79%

Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (-0,11% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 si muove sulla parità a 25.577,46 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (-0,11% alle 19:30)
L'indice del listino high-tech USA mostra un -0,11% alle 19:30 e continua gli scambi a 25.577,46 punti.
Condividi
```