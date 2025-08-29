Buoni pasto, scatta tetto a commissioni: cosa cambia

(Teleborsa) -di regole per il mercato dei buoni pasto in Italia che interessa in particolare il rapporto tra società che emettono i voucher ed esercizi commerciali, dunque bar, ristoranti e supermercati che li accettano. A volte il meccanismo non risulta conveniente a causa dei costi di commissione da versare alle società che emettono i ticket e che, in alcuni casi, possono raggiungere il 20% del valore.Obiettivo della norma - contenuta nell’articolo 36 del ddl Concorrenza - è riequilibrare il mercato riducendo i costi di gestione, spesso molto elevati, a carico di bar, ristoranti e supermercati quando ricevono i buoni pasto dai clienti.Da lunedì 1 settembre entra dunque in vigore il limite massimo del 5% delle commissioni che le società che emettono i buoni pasto possono applicare agli esercenti sul valore del ticket stesso.La postilla estende al settore privato una regola in realtà già prevista per i dipendenti del pubblico dal 2023. Un cambiamento che, va precisato, avverrà gradualmente.