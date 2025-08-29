Milano 17:35
Canada, PIL 2° trimestre frena dell'1,6%, peggior dato da pandemia

(Teleborsa) - Frena l'economia canadese nel 2° trimestre dell'anno. Secondo i dati pubblicati dall'ufficio statistico canadese, il tasso annualizzato fa segnare un -1,6%, la peggiore contrazione dalla pandemia, attestandosi ben al di sotto delle attese (-0,6%), dopo la crescita del 2% registrata in precedenza.

Il PIL ha registrato una contrazione mensile dello 0,1% a giugno, risultando al di sotto del consensus (+0,1%), mentre la variazione trimestrale si attesta all'1,2% dal 2,3% precedente.




(Foto: sebastiaan stam su Unsplash)
