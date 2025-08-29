Canada, PIL 2° trimestre frena dell'1,6%, peggior dato da pandemia

(Teleborsa) - Frena l'economia canadese nel 2° trimestre dell'anno
. Secondo i dati pubblicati dall'ufficio statistico canadese, il tasso annualizzato fa segnare un -1,6%
, la peggiore contrazione dalla pandemia, attestandosi ben al di sotto delle attese (-0,6%),
dopo la crescita del 2% registrata in precedenza.
Il PIL ha registrato una contrazione mensile dello 0,1%
a giugno, risultando al di sotto del consensus (+0,1%),
mentre la variazione trimestrale
si attesta all'1,2%
mentre la variazione trimestrale