Confcommercio: PIL in lieve contrazione, consumi fermi, cresce solo il traino del turismo

(Teleborsa) - "La conferma di una modesta contrazione delnelrende più complicato il raggiungimento di un tasso di crescita attorno allo 0,7-0,8% nella metrica dei dati grezzi. Ristagnano i, in ragione della scarsa fiducia presso le famiglie e nonostante i fondamentali dell’economia restino solidi, come testimoniato dall’ulteriore crescita dell’e deiper unità di lavoro". Lo scrive l’in una nota a commento dei dati Istat di oggi."Qualche fragilità emerge dalle, ma è complicato formulare una valutazione compiuta a motivo delle oscillazioni dovute a riallocazioni temporali delle forniture in risposta alle– ha aggiunto Confcommercio –. In questo scenario congiunturale emerge in termini molto favorevoli la dinamica delche ha ritoccato al rialzo i precedenti record, rendendo possibile una proiezione a fine anno prossima ai 29 miliardi di euro, valore mai raggiunto in precedenza"."Per adesso, neanche ladell’contribuisce a migliorare l’atteggiamento delle famiglie nei confronti della spesa per consumi. Stando alle prime stime, ad agosto il tasso di variazione tendenziale si è attestato all’1,6%, in lieve rallentamento su luglio. La variazione dei prezzi alormai può essere schematizzata in tre parti: crescita dei prezzi degli alimentari, riduzione di quelli energetici, contributo prossimo a zero di tutto il resto, inclusi i servizi ricettivi e di ristorazione che appaiono in deflazione ad agosto", ha sottolineato l'Ufficio Studi."Non può consolare che il fenomeno della crescita dei prezzi dell’sia un processo comune a tutta l’area euro. Anzi, ciò testimonia che le filiere internazionali dellesono da tempo sotto tensione, fenomeno che non dovrebbe migliorare nei prossimi mesi", ha aggiunto.